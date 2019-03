João Félix e Bruno Fernandes, os jogadores que Jesus queria se fosse "treinar um grande"

No regresso à Arábia Saudita, onde vai liderar o projeto de uma nova academia em Riade para potenciar o futebol saudita, Jorge Jesus falou sobre a atual luta pelo título do campeão nacional, mas também de jogadores portugueses que levava consigo se fosse treinar um clube grande e com condições financeiras.

O treinador português acredita que "o FC Porto tem margem para recuperar os dois pontos que perdeu", mas ressalva que o Benfica está "psicologicamente mais forte". "Ainda faltam muitos jogos. Este campeonato, como têm sido os outros, vai ser disputado até às últimas jornadas", acredita o técnico.

Jesus está certo de que se trata de uma luta a dois, em que está "tudo em aberto", mas onde o Sporting está "completamente arredado, deixou de lutar pelo título". E, perante o cenário, o ex-treinador dos leões lançou ainda uma farpa: "Fizemos isso [lutar pelo campeonato] durante três anos comigo."

Na hora de lançar um prognóstico, Jesus "não apostaria em ninguém, que ganhe o melhor". "É isso que eu quero, que o futebol português, que tem muita qualidade e desperta muita paixão, comece a ter uma linguagem diferente. Saí de Portugal, voltei e vejo as coisas de forma diferente. É importante para defender o mercado, que é das melhores coisas que temos. Aliás, por algum motivo somos campeões europeus", sublinhou.

A Europa em português



Sobre a Liga Europa, o ex-treinador da equipa da Luz salvaguarda que o Benfica "tem todas as condições para chegar novamente a uma final", recordando que já alcançou esse feito por duas vezes quando liderava a equipa.



Quanto ao percurso dos dragões da Liga dos Campeões, Jesus enaltece o trabalho que tem vindo a ser feito. "Se pode ser campeão europeu? Com os orçamentos tão diferentes das quatro ou cinco equipas que normalmente chegam às meias-finais e à final... Pode acontecer, mas é muito difícil. Mas se o FC Porto passar os quartos-de-final, fica tudo em aberto. Penso que já chegou onde é mais difícil, o FC Porto pode sonhar, tem essa possibilidade", acredita o treinador.

Os jogadores que Jesus queria numa equipa

Na partida para a Arábia Saudita, Jorge Jesus equacionou ainda que jogadores levaria "se tivesse a possibilidade de treinar um grande, com capacidade financeira".

"Havia alguns jogadores em Portugal que eu levava. Falou-me de um [João Félix], mas também lhe digo o Bruno Fernandes, um jogador que não direi que fui eu que descobri, mas fui eu que achei que tinha capacidade, estava perdido em Itália, onde não o valorizavam muito. Agora está a ser valorizado em todo o mundo", referiu o ex-treinador de águias e leões.

Ainda sobre Bruno Fernandes, Jesus enalteceu que "os treinadores não podem fazer nada quando os jogadores não têm talento, mas no caso do Bruno há talento e os treinadores podem ajudar, assim como no caso do [João] Félix".