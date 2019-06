João Félix, o novo "Viriato" de Viseu

O futebolista João Félix é a partir de hoje embaixador de Viseu, a terra onde nasceu. O jogador do Benfica, que é apontado como reforço do Atlético de Madrid, recebeu o "título" numa cerimónia que aconteceu na Câmara Municipal viseense e que foi acompanhada de perto por centenas de pessoas.

Mais de uma hora antes do início da sessão já se concentravam na porta do município vários populares, sobretudo jovens, que não quiserem perder a oportunidade de ver o atleta das águias e pedir um autógrafo agora que João Félix estará de partida para Espanha. Foram também dezenas os jornalistas que marcaram presença, alguns de Espanha, e que tentaram escutar o jovem astro do futebol.

Há um "novo Viriato" em Viseu. Reportagem de José Ricardo Ferreira. 00:00 00:00

João Félix foi parco nas palavras. Pouco ou nada adiantou à Comunicação Social. Disse que precisa de férias. Na cerimónia onde foi nomeado embaixador de Viseu, e com a voz rouca, agradeceu "o carinho" que tem sentido nas ruas da terra natal. "Desde que estou em casa aparecem lá à porta, na rua pedem para tirar fotos comigo e sempre mostraram um carinho enorme", disse.

A caminho de Espanha, numa transferência milionária, a troco de 120 milhões de euros, João Félix salientou que é de Viseu e que "para onde for" vai sempre levar a cidade "no coração".

O pai do avançado, Carlos Sequeira, perdeu mais tempo com os jornalistas a quem garantiu que o mediatismo em torno do filho não o assusta porque a família não deixa que isso entre "dentro de casa".

"Ele vai fazer o trabalho dele e ele pode ter isso [a transferência milionária] na cabeça. A cabeça dele é treinar e jogar, o resto é uma consequência. Claro que traz responsabilidades, mas se fosse por menos valores a responsabilidade e o empenho eram iguais", declarou.

Quanto à mudança para Madrid, Carlos Sequeira explicou que tanto ele como o filho ainda não sabem nada. "Está para se decidir. Isso não está nada estipulado agora, nas próximas semanas vai-se resolver", afirmou.

Já o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, apontou João Félix como um exemplo para os jovens do concelho.

"Tem as características de um bom Viriato. É uma pessoa trabalhadora, combativa, é corajoso e é uma pessoa com valores. Desde ponto de vista é claramente um Viriato e servirá de exemplo", sustentou.

O autarca justificou o galardão atribuído a João Félix como "o justo reconhecimento por um jovem viseense que no desporto está a ter uma grande notoriedade nacional e internacional", destacando ainda que o jogador "é uma mais-valia" na promoção do concelho.