João Félix sobre saída: "Só o tempo o dirá. Estou feliz no Benfica"

João Félix revelou ainda ter o sonho de conquistar uma Bola de Ouro © Filipe Amorim/Global Imagens

João Félix garante que está feliz no estádio da Luz e não está preocupado com uma futura saída do clube. Em entrevista à BTV, o avançado refere que apenas está preocupado com jogar o mais possível.

"Estou muito contente no clube, adoro estes adeptos, e só quero aproveitar o momento, jogar à bola, que é o que gosto, e depois, com o tempo, as coisas acontecem naturalmente. Só o tempo o dirá", garante o jogador dos encarnados.

A olhar para o futuro, o avançado acredita que o clube tem condições para se bater na Europa, e a receita do sucesso passa "não só por estes jovens, mas também pelos experientes", numa referência à política de

Convocado para a fase final da Liga das Nações, o jogador aguarda ainda a estreia pela seleção principal. "Sinto que a estreia está cada vez mais perto", realça.

E foi na Seleção nacional que conheceu Cristiano Ronaldo, com quem teve uma conversa que contou mais tarde aos amigos. "Quando o vi, ele parecia um boneco, o modo carreira da Playstation. Nem me lembro do que ele me disse, só pensava que estava perto dele", recordou.

Também João Félix diz ter o sonho de ser um dia Bola de Ouro. Para já é apenas, conta, o senhor "120 milhões", para o balneário do Benfica.