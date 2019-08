João Mário oficializado no Lokomotiv de Moscovo

Por TSF 27 Agosto, 2019 • 18:58 Partilhar este artigo Facebook

Agora é oficial. João Mário foi esta tarde oficializado como reforço do Lokomotiv de Moscovo, por empréstimo do Inter de Milão. O negócio prevê a opção de compra no final da temporada.

O internacional português perdeu espaço no clube italiano, com a chegada do novo técnico Antonio Conte.

O jogador de 26 anos realizou apenas 22 partidas em Itália, na última temporada. Em 2018, já tinha sido emprestado ao West Ham, de Inglaterra.

Na Rússia, o médio formado no Sporting vai vestir a camisola número 23.