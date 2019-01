Direto: de norte a sul em busca de três pontos. Portimonense 0-0 Braga

Portimonense e Braga abre a 17.ª jornada da Primeira Liga de futebol, a última da primeira volta do campeonato. Os algarvios recebem os "Gverreiros do Minho" depois de já esta época terem conseguido derrotar, no Algarve, Sporting e Benfica.

Os bracarenses estão no segundo lugar, com 36 pontos, mais um que o terceiro classificado Benfica e menos seis que o líder FC Porto.

Do lado dos algarvios, Nakajima não está disponível.

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira, Tormena, Jadson, Rúben Fernandes, Manafá, Wellington, Ewerton, Pedro Sá, Paulinho, Jackson e Dener

Onze do Braga: Tiago Sá, Goiano, Raul Silva, Bruno Viana, Sequeira, Fransérgio, Claudemir, João Novais, Wilson, Dyego Sousa e Paulinho

Suplentes do Portimonense: Leo, Lucas, Hackman, Tabata, João Carlos Fernandes e Jamerson

Suplentes do Braga: Marafona; Ryller; Eduardo; Murilo; R. Horta; R. Esgaio e Palhinha

O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo, assistido no VAR por João Pinheiro.