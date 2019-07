João Paulo Rebelo quer época "sem incidentes" com futebol "entusiasmante"

João Paulo Rebelo quer o futebol português sem polémicas e com fair-play. © Gustavo Bom / Global Imagens

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto deseja que a próxima época de futebol seja positiva e que decorra sem incidentes.

À margem da cerimónia do sorteio do calendário dos jogos da Liga, João Paulo Rebelo insistiu na mensagem do combate à violência no desporto.

"Uma época sem incidentes, sem fatores e sem fenómenos que nada têm que ver com o desporto. Que se jogue futebol, de grande qualidade e que seja um campeonato competitivo, entusiasmante", vincou o governante.

O primeiro clássico da Liga joga-se na Luz à terceira jornada. Benfica e FC Porto defrontam-se ainda no mês de agosto.

Na cerimónia organizada pela Liga e realizada no Palácio da Bolsa, no Porto, foram entregues os prémios relativos à época passada. O médio do Sporting, Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador. Bruno Lage foi eleito o melhor treinador e João Félix o melhor jovem a atuar no campeonato.