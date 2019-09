O técnico lidera o campeonato com dez pontos © Miguel Pereira/Global Imagens

O técnico conduziu o Famalicão a três vitórias e um empate nas quatro primeiras jornadas da Primeira Liga, e lidera o campeonato com dez pontos, à frente do Benfica e FC Porto, com nove pontos.

João Pedro Sousa foi eleito como o melhor do mês de agosto, obtendo 43,94% da votação. Foi o mais votado, levando a melhor sobre Sérgio Conceição, do FC Porto, com 15,91%, e Carlos Carvalhal, do Rio Ave, com 15,15.