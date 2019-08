João Rodrigues vence Volta a Portugal em Bicicleta

© Filipe Amorim / Global Imagens

João Rodrigues (W52-FC Porto) é o vencedor da 81.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta.

A prova terminou este domingo no Porto, na Avenida dos Aliados, após um contrarrelógio de 19,5 quilómetros que decidiu o vencedor final, entre o líder Jóni Brandão (Efapel), João Rodrigues, segundo a 41 centésimos, e o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto), terceiro a 40 segundos.

João Rodrigues foi o mais rápido no contrarrelógio de 19,5 quilómetros em 27:31 minutos, menos 15 segundos do que António Carvalho e 27 do que Jóni Brandão.

Na geral, Rodrigues terminou com 27 segundos de avanço sobre Brandão e 1.08 minutos do que Veloso.



[Notícia em atualização]