João Sousa afastado nas meias-finais do torneio de Gstaad

O tenista português João Sousa, quinto cabeça de série, falhou este sábado a qualificação para a final do torneio ATP 250 de Gstaad, ao perder com o alemão Cedrik-Marcel Stebe nas meias-finais da prova suíça em terra batida.

João Sousa, 49.º do ranking mundial, perdeu em três 'sets' frente a um tenista classificado mais de 400 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 455.ª posição, por 6-3, 1-6 e 2-6, após uma hora e 52 minutos de encontro, que esteve interrompido devido a uma forte chuvada.

O tenista português, de 30 anos, parecia lançado para um triunfo categórico, quando venceu o primeiro 'set', mas 'afundou-se' nos dois parciais seguintes, nos quais sofreu cinco quebras de serviço e concretizou apenas uma a Stebe, que fechou o encontro ao terceiro 'match point' que dispôs.

João Sousa, que nos quartos-de-final afastou o primeiro cabeça de série, o espanhol Roberto Bautista Agut, qualificando-se pela primeira vez este ano as meias-finais de uma prova da ATP, falhou o acesso à 11.ª final do principal circuito masculino.

Em três confrontos com Stebe, o vimaranense perdeu o segundo consecutivo frente ao tenista germânico, que vai defrontar na final do torneio de Gstaad o espanhol Albert Ramos-Vinolas, 85.º posicionado do ranking mundial.