João Sousa bate Cilic e segue para a terceira ronda de Wimbledon

O tenista português João Sousa venceu, esta quinta-feira, o croata Marin Cilic, número 18 do ranking mundial, no Torneio de Wimbledon, avançando assim para a terceira ronda.

Sousa venceu por 3-0, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, num encontro que durou pouco mais de duas horas.

Pedro Couto, comentador de ténis da TSF, sublinha o excelente desempenho de João Sousa no encontro frente a Marin Cilic, considerando que o tenista português "já andava à procura de uma vitória que não deixasse qualquer tipo de dúvidas, e conseguiu em Wimbledon".

No sua 50.ª participação num Grand Slam, João Sousa igualou o seu melhor percurso em Wimbledon, chegando à terceira ronda do torneio pela segunda vez na carreira. É, no entanto, o único português a chegar tão longe na relva britânica.

João Sousa defronta na próxima eliminatória o britânico Daniel Evans. Pedro Couto refere que o próximo adversário é "teoricamente mais acessível que Marin Cilic, por isso João Sousa tem grandes hipóteses de conseguir entrar nos oitavos de final do Torneio de Wimbledon".