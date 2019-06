João Sousa com estreia frente a Paul Jubb no arranque de Wimbledon

© EPA/Juan Ignacio Roncoroni

O tenista português João Sousa atualmente na posição 66 do ranking mundial, vai encontrar pela primeira vez, Paul Jubb. O britânico de 19 anos é o atual número 472 da hierarquia ATP.

João Sousa tem como melhor resultado no torneio de Wimbledon a edição de 2016, quando chegou à terceira ronda, sendo eliminado pelo checo Jiri Vesely.

O sorteio desta sexta-feira também definiu que o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial e detentor do título do Open de Wimbledon, estreia-se diante do alemão Philipp Kohlschreiber, o número 57 do ranking ATP.

O suíço Roger Federer, recordista de títulos na relva de Wimbledon, com oito troféus, começa a prova frente ao sul-africano Lloyd Harris. Enquanto Rafa Nadal, vencedor em Wimbledon em 2008 e 2010, começa por defrontar o japonês Yuichi Sugita, 258.º do mundo.