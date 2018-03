João Sousa consegue reviravolta frente a Youzhny na estreia em Indian Wells

O tenista português João Sousa qualificou-se para a segunda ronda do torneio de Indian Wells, da categoria Masters1000, ao conseguir uma reviravolta frente ao russo Mikhail Youzhny.

Na estreia do torneio californiano, João Sousa, 85.º do 'ranking' mundial, conseguir dar a volta ao encontro com o russo, 95.º, e vencer por 4-6, 6-4, 7-6 (7-4), em duas horas e 40 minutos.

O vimaranense perdeu por duas vezes o seu serviço no primeiro parcial - só quebrou uma vez ao adversário - e acabou por perder por 6-4.

Num segundo 'set' com cinco quebras de serviço, acabou por ser João Sousa a ser melhor, retribuindo o 6-4 ao experiente russo.

O final do terceiro 'set' foi 'louco', com os dois tenistas a quebrarem o serviço ao adversário em quatro dos últimos cinco jogos, decidindo-se a vitória no encontro no 'tie-break'.

João Sousa vai agora encontrar o alemão Alexander Zverev, naquele que será o segundo encontro entre ambos, depois de o atual número cinco mundial ter vencido em Nice em 2016.