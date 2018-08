João Sousa estreia-se a vencer no US Open e quebra jejum de vitórias

João Sousa entrou a vencer no US Open, esta terça-feira, após bater o espanhol Marcel Granollers por 3-0.

O número um do ténis português (atual 68.º a nível mundial), garantiu a presença na 2.ª eliminatória do torneio norte-americano, ao derrotar o número 107 do mundo, pelos parciais de 6-2, 6-2 e 6-3, numa partida que durou uma hora e 54 minutos.

Sousa vai agora defrontar o espanhol Pablo Carreño Busta, 12.º classificado da tabela mundial, que venceu, esta terça-feira, o tunisino Malek Jaziri (número 59 no ranking mundial), por 3-0 (7-5, 6-2 e 6-2), num encontro que teve a duração de uma hora e 52 minutos.

O tenista vimaranense vinha de uma série de sete derrotas consecutivas.