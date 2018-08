João Sousa "sem confiança" afastado na 1.ª ronda do Torneio de Winston Salem

O português João Sousa reconheceu, esta segunda-feira, que a sua confiança está afetada pela série de sete derrotas, a última das quais no domingo, na primeira ronda do torneio de Winston Salem, frente ao italiano Andreas Seppi, 50.º da hierarquia mundial.



"As coisas não me têm corrido pelo melhor, apesar de estarmos a trabalhar muito bem. A confiança não está ao mais alto nível depois de algumas derrotas, mas há que aceitar e continuar a trabalhar", confessou o vimaranense, 67.º da tabela ATP, depois de descer seis lugares no 'ranking' mundial, atualizado esta segunda-feira.



Frente a Andreas Seppi, antigo jogador do 'Top 20', o português chegou a dispor de dois 'set points', mas acabou por perder por 7-5 e 6-4 (2-0) e no final revelou-se "triste pela derrota".



"Foi mais uma semana em que trabalhámos muito bem e estivemos muito perto de vencer o primeiro parcial. Não o consegui fazer e ele foi superior na parte final do primeiro 'set'. Depois, no segundo, em que fez um 'break' cedo, conseguiu manter o seu serviço e acabou por fechar o encontro", contou.



Uma vez que não vai jogar a vertente de pares neste torneio da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América (EUA), João Sousa vai iniciar de imediato a preparação para o US Open, quarto e último 'major' do ano, em Flushing Meadows, Nova Iorque (EUA).



"Agora, é preparar da melhor maneira o último 'Grand Slam' da temporada. Vamos treinar para estar a 100% no US Open e, obviamente, tentar fazer um bom resultado", finalizou o minhoto.