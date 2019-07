Histórico. João Sousa vence Evans e está nos oitavos de Wimbledon

© EPA/Sebastien Nogier

O tenista português João Sousa venceu, este sábado, Daniel Evans pelos parciais 4-6, 6-4, 7-5, 4-6 e 6-4, e está nos oitavos de Wimbledon.

É um resultado histórico para o ténis português, já que João Sousa se torna no primeiro tenista nacional a alcançar os oitavos de final do torneio.

Na próxima fase, João Sousa vai defrontar Rafael Nadal, que ocupa o segundo lugar do ranking ATP. O português, que está no 69.º lugar do ranking, perdeu os dois confrontos anteriores com o espanhol.



Além de Evans, 61.º da tabela ATP, o jogador português eliminou o britânico Paul Jubb e o croata Marin Cilic, nas duas primeiras rondas.