João Tralhão acredita que Bruno Lage "pode ficar muitos anos no Benfica"

João Tralhão afirma que Bruno Lage é treinador para ficar muitos anos no Benfica. Em entrevista à TSF, o antigo treinador da equipa B dos encarnados fala numa aposta de "continuidade" do clube da Luz.

PUB

"Quando se toma esta decisão conjunta, de dar continuidade, a ideia do Benfica é oferecer as condições todas ao treinador para que ele possa seguir este caminho em conjunto com o clube. Se acho que Bruno Lage pode ficar muitos anos no Benfica? Sim", assegura João Tralhão, acrescentando que o Benfica "tem sido um excelente exemplo em Portugal e na Europa" no que diz respeito à continuidade dos treinadores.

"Se acho que Bruno Lage pode ficar muitos anos no Benfica? Sim"

Para o técnico, que trabalhou 18 anos na formação das águias, a renovação de Bruno Lage "tem todo o sentido" e acaba por ser "um desfecho natural". João Tralhão diz que "ninguém esperava que acontecesse uma mudança a meio da época" (saída de Rui Vitória) e que a renovação do contrato surge não só pelos "resultados evidentes", como pelo "nível de processos".

O ex-técnico das águias vê a renovação de Bruno Lage como um acontecimento natural.

João Tralhão considera ainda que a aposta forte de Bruno Lage nos jogadores da formação do Benfica teve um papel fundamental na continuidade do treinador. "Toda a gente percebe que, neste momento, existe um alinhamento muito grande entre a política do clube e a filosofia do treinador. Quando existe este alinhamento só há mesmo que ter sucesso e, neste caso, só há mesmo que apostar na continuidade."

João Tralhão destaca a aposta de Bruno Lage nos jogadores da formação.

Bruno Lage renovou contrato com o Benfica até 30 de junho de 2023.

Leia mais:

- Bruno Lage renova e fica no Benfica até 2023