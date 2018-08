Manchester United empresta guarda-redes ao Vitória de Setúbal

O guarda-redes português Joel Pereira é reforço do Vitória de Setúbal por uma época, comunicou esta quinta-feira o clube sadino, na sua página oficial do Facebook.

Depois de ter estado na digressão que o Manchester United fez pelos Estados Unidos, o guardião luso-suíço, de 22 anos, já se apresentou esta quinta-feira no Estádio do Bonfim e faz parte da ficha de jogo da partida de apresentação que os setubalenses fazem esta quinta-feira à noite com os espanhóis do Extremadura.

A cedência do internacional sub-21 português é válida por um ano. Em Setúbal, Joel Pereira vai reencontrar Cristiano, guarda-redes com quem trabalhou no Belenenses em 2016/17, época em que esteve cedido aos 'azuis' e na qual fez dez jogos oficiais.

Joel Pereira chegou aos "red devils" na temporada 2012/13, para representar os sub-21, estreando-se pela equipa principal, pela mão do técnico José Mourinho, em 2017, num jogo para a Taça de Inglaterra, que terminou com vitória do United por 4-0 diante do Wigan. Na época passada apenas jogou por uma vez, num jogo referente à Taça da Liga Inglesa, frente ao Burton Albion (II liga inglesa), que acabou com o triunfo da equipa de "Mou" por 4-1.

Pelos sub-23 do United, Joel Pereira foi três vezes campeão inglês.