Jogo com o Braga é para "ganhar.... ou ganhar." Jardel garante que Benfica "está unido"

Jardel, central e capitão do Benfica, confessa que o jogo deste domingo é crucial para o clube da Luz se manter firme na luta pelo primeiro lugar. O Benfica é quarto classificado, a um ponto do Sporting de Braga, que é terceiro, por isso o capitão da equipa comandada por Rui Vitória deseja pelos três pontos.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Braga é uma grande equipa, tem grandes jogadores e tem estado muito bem no campeonato. Pelo facto de jogarmos em casa podia dizer que somos favoritos, mas não. Temos de trabalhar muito e fazermos de tudo para conquistarmos mais uma vitória. Vamos para o jogo com único foco: vencer ou vencer", analisou o central brasileiro.

Ouça a entrevista de Bruno Sousa Ribeiro ao capitão do Benfica, Jardel

Jardel não tem dúvidas que o Sporting de Braga é um dos candidatos ao título: "Pelo que eles têm feito até agora, estão fortes e a vencer os seus jogos. Sim, eles são candidatos ao título".

As exibições do Benfica têm merecido forte contestação por parte dos adeptos, mas Jardel faz um balanço positivo desta quase metade da temporada. "No início, as coisas não correram tão bem. Mas eu acho que as coisas melhoraram. A equipa vem de seis vitórias consecutivas, sem sofrer golos, portanto esse é o caminho que temos de seguir".

"As coisas, às vezes, não correm como a gente quer dentro de campo. Mas compreendemos a frustração dos adeptos. O momento é de nos unirmos e contarmos com o apoio deles para ganharmos a sua confiança", disse Jardel nesta entrevista à TSF, garantindo que o grupo está unido e que o plantel está com o treinador Rui Vitória.

O Benfica defronta este domingo o Sporting de Braga em jogo da 14ª jornada da I Liga.