Jonas de fora na estreia do Benfica na I Liga

O Benfica e o Vitória de Guimarães inauguram esta sexta-feira a nova edição do campeonato nacional de futebol. A edição da Liga 2018/2019 arranca no Estádio da Luz às 20h30, numa partida que não contará com o brasileiro Jonas. O avançado, tal como aconteceu no encontro da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não foi convocado pelo treinador Rui Vitória. De fora, ficou também o reforço chileno Nicolás Castillo por castigo.

O árbitro da partida será o João Pinheiro, da associação de futebol de Braga. O juiz será assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, sendo André Narciso o quarto árbitro. O videoárbitro será Jorge Sousa.

Jonas chegou ao Benfica a custo zero em 2014, depois de ter deixado o Valência. Desde então, assumiu um papel fundamental na equipa encarnada, tendo apontado 122 golos.

Eis os convocados de Rui Vitória para o jogo com o Vitória de Guimarães, da primeira jornada da I Liga, divulgados pelos encarnados.

Guarda-redes: Svilar e Odysseas;

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Lema, Jardel e André Almeida;

Médios: Fejsa, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Seferovic e Ferreyra.