Jonas e Castillo ausentes do dérbi com Sporting

Jonas é ausência certa para o dérbi de sábado diante do Sporting, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, confirmou esta sexta-feira o treinador do Benfica, Rui Vitória, na conferência de imprensa de antevisão.

Apesar da ausência, Rui Vitória assegura que o Benfica vai entrar na máxima força, apenas com o pensamento na conquista dos três pontos.

"Ainda não está disponível para o jogo. As grandes equipas normalmente têm sempre associadas a si grandes jogadores e grandes goleadores. É evidente que Jonas tem sido importante para nós. O Benfica trabalhou muito e bem, com dinâmicas interessantes e boas, sem Jonas e temos conseguido ter sucesso. É um jogador que marca muitos golos, que teve impacto nos anos anteriores. Não vale a pena falar muito nisso, num jogador que não está", destacou.

Situação semelhante vive o Sporting, que não contará com Bas Dost diante do Benfica. Para Rui Vitória, esta situação não enfraquece os comandados de José Peseiro, que neste momento têm dois triunfos, em outros tantos jogos disputados.

"Penso nas baixas que nós temos. As dos outros não me preocupa. É pena para o espetáculo. Jamais na minha cabeça, porque não funciono assim, penso que a ausência de Bas Dost torna o Sporting mais frágil. Vamos para o jogo, a querer impor a nossa forma de jogar, olhar para um adversário que nos quer abater, mas temos muita vontade de ganhar", rematou.

Para Rui Vitória, um dérbi à terceira jornada, quando há equipas, como o Benfica, que se encontram a disputar provas europeias, importantes para o 'ranking' de Portugal na UEFA, tem de ser repensado.

"O Sporting tem um belíssimo treinador"

"Entendo que o futebol português tem de ter alguma atenção sobre quem o representa nas competições internacionais. É fundamental arranjar as melhores condições para representar o país da melhor maneira. Isto foi tudo pensado para representar o país da melhor maneira nas competições internacionais? Isto não tem só a ver com o Benfica, tem também com o Sporting de Braga, com o Rio Ave ou o Sporting. Isto é uma opinião minha, mas que tem de ser discutida, pensada e partilhada por mais pessoas", defendeu.

Ainda assim, para Rui Vitória, o jogo com o Sporting terá todos os condimentos para ser uma excelente partida de futebol, até porque, frente à frente, irão estar duas equipas com excelentes jogadores.

"O dérbi é sempre um jogo interessante de jogar, perante um adversário tradicionalmente muito complicado. Vai ser um jogo muito agradável com as duas equipas a querer muito ganhar. Olho para o valor que as equipas têm. O Sporting tem um belíssimo treinador, tem jogadores de enorme qualidade e é um clube de enorme expressão", destacou.

Questionado sobre as principais diferenças entre o Sporting 'de' Jorge Jesus e o 'de' José Peseiro, Rui Vitória é claro: "Há, mas porque houve saída de jogadores."

"O Sporting montou uma grande equipa, reforçou-se com jogadores de grande qualidade. É uma equipa bem organizada e bem orientada, que venceu os jogos oficiais que disputou. Vêm cá, sabendo que vão jogar contra o Benfica, e vai ser um dérbi que vai ser interessante de seguir. Está-se a preparar o dérbi de forma ponderada e educada, o que nem sempre aconteceu anteriormente", concluiu.

O Benfica recebe este sábado, às 19h00, o Sporting, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.