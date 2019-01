O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol sancionou o avançado do Benfica, Jonas, com um jogo de suspensão depois da expulsão do brasileiro em Portimão.

De acordo com o relatório do árbitro Manuel Mota, o futebolista da equipa encarnada incorreu na "prática de jogo violento". O árbitro refere no documento que Jonas "foi considerado expulso porque atingiu com o peito do pé a cara do adversário na disputa da bola".

Corria o minuto 68 da partida quando Jonas, ao tentar atacar uma bola cruzada por Zivkovic, acabou por atingir o guarda-redes Ricardo Ferreira na cara. Após revisão do lance, com recurso ao VAR, o árbitro Manuel Mota decidiu expulsar o brasileiro.

Com esta sanção, Jonas falha a receção do Benfica ao Rio Ave, jogo que vai marcar a estreia de Bruno Lage como treinador interino do Benfica, após a demissão de Rui Vitória.

