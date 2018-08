Jonas vai continuar no Benfica

O avançado Jonas anunciou este sábado que decidiu continuar de águia ao peito. Em declarações à BTV, o brasileiro revelou que tomou uma decisão depois de ouvir Luís Filipe Vieira.

" O Presidente, como figura principal deste Clube, conversou muito comigo, com os meus irmãos, com a minha família toda. Primeiro como Presidente, segundo como pai, terceiro como amigo, quarto como um sócio torcedor do Benfica. Deu-me muitas opiniões dele, escutei-o muito e disse-me que o melhor caminho era a minha permanência. Aquilo tocou-me muito, porque o Presidente tem essa relação próxima com os jogadores", disse o avançado que está há quatro anos na Luz.

O jogador quis ainda deixar uma palavra de agradecimento aos adeptos. "Tenho só que agradecer pelas mensagens nas redes sociais, o carinho deles na rua também sempre a pedir para eu ficar. Então a gente pensa muito, a gente reflete muito sobre isso. Está a ser tão bonito esta história Jonas-Benfica e isso tocou-me muito também", disse.

Questionado sobre o início de temporada das águias, o brasileiro afirmou que quer dar continuidade ao bom momento da equipa. "A pré-época já foi muito boa, de bons resultados, de boa dinâmica da equipa. Os jogadores entrando, já aos poucos adquirindo ritmo, já inseridos nesse projeto, nas ideias do treinador. Já começou na pré-época e agora esses dois jogos oficiais com duas vitórias, isso dá-nos um gás positivo para continuarmos nesse caminho de vitórias", defendeu Jonas, explicando que tem o objetivo terminar a carreira no Estádio da Luz.

O brasileiro foi contratado pelo Benfica a custo zero em 2014, quando terminou o vínculou com o Valência de Espanha. Em quatro épocas, o avançado tornou-se o segundo melhor marcador estrangeiro da história do clube, com 122 golos em 152 jogos, sendo apenas superado pelo paraguaio Óscar Cardozo: 171 em 294 partidas.