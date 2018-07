Jonathan Silva novamente emprestado

O lateral Jonathan Silva foi confirmado esta sexta-feira pelo Leganés. O jogador deixa o Sporting por empréstimo, sendo que o clube da primeira liga espanhola fica com opção de compra. No entanto, o clube não confirma qual o valor a pagar, caso decida manter o atleta.

O jogador de 24 anos vai vestir a camisola cinco do clube espanhol. É apresentado na próxima segunda-feira às 10h30 - hora de Lisboa.

Formado no Estudiantes, da Argentina, Jonathan chegou à Europa e ao Sporting na época 2014/15. Desde então, soma já três temporadas com emprestado, primeiro no Boca Juniores e no ano passado ao serviço da Roma.