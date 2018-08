Jorge chega do Mónaco para disputar o lado esquerdo da defesa com Alex Telles

Jorge é reforço do FC Porto para a próxima época, anunciaram os dragões, esta quinta-feira, no seu site oficial.

O lateral esquerdo chega aos portistas por empréstimo do Mónaco, até ao final da temporada, com os campeões nacionais a ficarem com opção de compra do brasileiro de 22 anos.

"Conheço muito sobre o FC Porto, pois é um clube falado em todo o mundo. Só posso agradecer pela oportunidade que estou a ter no FC Porto e pela confiança depositada em mim. Vou dar o meu máximo para dar alegrias a todos", garantiu o jogador que foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, em dezembro de 2016.

Jorge chegou à Europa na temporada 2016/17, vindo dos brasileiros do Flamengo, clube no qual fez toda a sua formação, para representar o emblema monegasco, treinado pelo português Leonardo Jardim. Logo no ano de estreia na liga francesa, o jogador brasileiro sagrou-se campeão pelo clube do principado.

Pelo Mónaco, Jorge marcou dois golos em 32 jogos, durante as duas temporadas em que representou o emblema.