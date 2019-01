Jorge Jesus deixa Al Hilal. Não renovação de contrato foi a gota de água

Jorge Jesus deixa o Al Hilal poucos meses depois de abraçar o projeto do clube saudita. O Al Hilal deve divulgar um comunicado em breve, altura em que se ficará a saber se a saída de Jesus é ou não por mútuo acordo.

O treinador português e a direção do clube estiveram reunidos esta tarde e a intransigência do técnico português em não aceitar a renovação de contrato acabou mesmo por levar à saída do Al Hilal.

O presidente do clube saudita, Mohammad Bin Faisal, ficou descontente por estar há cerca de dois meses à espera de uma resposta positiva de Jorge Jesus, numa altura em que foi convidado a renovar contrato e a ser responsável pela formação do Al Hilal. Nesse momento, a direção do Al Hilal chegou mesmo a dar carta branca ao português para contratar os novos técnicos dos vários escalões do clube.

Jorge Jesus mostrou-se sempre disponível para cumprir o contrato até ao fim, mas nunca quis assinar um novo contrato para ficar mais anos no Al Hilal.