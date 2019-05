Jorge Jesus muito perto do Flamengo

Lisboa, 08/06/2018 - Almoço debate promovido pelo International Club of Portugal, esta tarde no Hotel Double Tree em Lisboa. Jorge Jesus ( Pedro Rocha / Global Imagens ) © Pedro Rocha / Global Imagens

Jorge Jesus está em negociações muito avançadas para ser o sucessor de Abel Braga no comando técnico do Flamengo. A TSF sabe que o preto no branco está dependente de uma reunião entre o técnico e o presidente do clube brasileiro.

O Flamengo enviou dois dirigentes a Lisboa que já falaram com Jorge Jesus. O treinador português ouviu e ficou agradado, mas a partir de agora Jesus só fala com o presidente do clube mengão, Rodolfo Landim. O líder do emblema do Rio de Janeiro viaja este fim de semana para Madrid, onde vai assistir à final da Liga dos Campeões. É lá que o técnico e o presidente se devem encontrar para discutir os contornos do acordo.

A TSF sabe que as negociações podem chegar a bom porto, mas tudo vai depender do projeto desportivo e financeiro do clube brasileiro.

Uma coisa é certa: Jorge Jesus agrada ao Flamengo, o Flamengo agrada a Jesus. Aliás, o treinador português já confidenciou mesmo a um conjunto de amigo que "Flamengo é Flamengo".

O Flamengo está à procura de treinador depois de Abel Braga ter apresentado a demissão. O técnico brasileiro sente que foi traído pela direção do clube que procurou contactar Jorge Jesus.

Em entrevista ao site UOL , o treinador garantiu que confrontou os dirigentes do clube com a situação.

O Flamengo é sexto classificado do Brasileirão com dez pontos em seis jornadas disputadas.