Jorge Jesus vence duelo com Scolari e Flamengo volta à liderança

O Flamengo ganhou hoje ao Palmeiras por 3-0, ascendendo à liderança do campeonato brasileiro de futebol, num encontro que colocou frente a frente o técnico português Jorge Jesus e o antigo selecionador de Portugal, Luiz Felipe Scolari.

O ponta de lança Gabriel, que passou pelo Benfica, continua de 'pé quente', marcando dois golos neste encontro (11 e 61 minutos), o segundo de penálti, e o uruguaio Giorgian De Arrascaeta apontou outro aos 38 minutos. 'Gabigol' conta já com 12 golos em 12 encontros do Brasileirão.

Já o Palmeiras, orientado por Scolari, que viu dois golos da sua equipa serem anulados pela equipa de arbitragem, terminou a partida com menos um jogador, depois de o defesa paraguaio Gustavo Gomez ter visto o cartão vermelho, aos 82 minutos.

Com os três pontos obtidos, a formação de Jorge Jesus voltou à liderança da Liga brasileira, partilhada com o Santos, tendo ambas as equipas 36 pontos.