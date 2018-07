José Maria Ricciardi é candidato à presidência do Sporting

José Maria Ricciardi vai avançar com uma candidatura à presidência do Sporting. A informação foi confirmada em entrevista ao Correio da Manhã TV.

"Cheguei à conclusão que nenhuma das candidaturas reúne condições suficientes para lidera o SCP nesta fase que considero difícil", disse.

"Decidi dar este passo para vencer. Não venho para fazer número mas para ganhar", destacou ainda, frisando que a sua candidatura vem para "agregar".

"Acho que tenho uma experiência longa na banca, mas também reuni uma equipa coesa e forte e com grande capacidade", o que o levou a dar o passo de se candidatar à liderança do clube de Alvalade.

O ex-líder do BES Investimento não teme que o grande número de candidatos signifique a desunião do Sporting, explicando que "todos os sócios têm a legitimidade de se candidatar". Porém, questionado sobre Bruno de Carvalho, frisou que, no seu ponto de vista, o ex-presidente dos leões "de facto não" deverá ser candidato.

O facto de ser considerado uma certa elite não afasta José Maria Ricciardi da candidatura. "Estou-me nas tintas para que me chamem croquete. Não entro no jogo da pastelaria, dos croquetes e das empadas. O Sporting sempre foi um clube interclassista. Os dois últimos campeões pelo Sporting são considerados socialmente como croquetes: o meu primo José Roquette e também o doutor Dias da Cunha. Aliás, o fundador do clube, José de Alvalade, que era meu tio-avô, também é croquete", assegura.

Os possíveis candidatos aos leões podem formalizar as listas até um mês antes das eleições que vão decorrer no dia 8 de setembro.