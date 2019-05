José Mota continua no comando do Chaves

José Mota chegou a Chaves em Março de 2019 © Miguel Pereira/Global Imagens

TSF Por 24 Maio, 2019 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador dos transmontanos revelou à TSF, que apesar de ter descido de divisão, vai continuar a orientar o Desportivo de Chaves.

Pub Pub

"Foi um clube que marcou profundamente. Embora na parte final do campeonato as coisas não tenham corrido como desejávamos, as pessoas foram sempre muito corretas e honestas em todos estes momentos menos agradáveis, e como eu sou uma pessoa de sentimentos e gosto de respeitar os meus compromissos, o meu futuro passa pelo Desportivo de Chaves."

José Mota assumiu o comando dos flavienses em março de 2019, numa altura em que a equipa se encontrava na 17ª posição, mas não conseguiu evitar a descida de divisão.