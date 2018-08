José Mota orgulhoso da equipa na derrota contra o FC Porto

Apesar da derrota no primeiro jogo oficial da temporada, o treinador do Desportivo das Aves, José Mota, mostrou-se muito satisfeito com a equipa.

"Fiquei orgulhoso da minha equipa. Tentámos fazer um jogo positivo, sabíamos que íamos ter dificuldades mas penso que todos viram uma equipa com qualidade, com atitude competitiva muito forte", disse o técnico dos avenses em declarações à RTP. José Mota acrescentou ainda que o Aves teve "em vários momentos por cima do FC Porto".

Já na sala de imprensa, o treinador natural de Paredes, garantiu aos jornalistas que "quer dar continuidade" às boas exibições no campeonato que arranca neste mês de Agosto.

Cláudio Falcão marcou o único golo do Desportivo das Aves na derrota frente ao FC Porto por 3-1, no jogo da Supertaça Cândido de Oliveira. Os dragões conquistaram a 21.ª Supertaça.