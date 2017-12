Empate, lesão de Lukaku e agora a suspensão de Ashley Young

O futebolista Ashley Young, do Manchester United, foi suspenso por três jogos pela federação inglesa, por ter agredido um jogador do Southampton no empate a zero no jogo da 21.ª jornada da liga inglesa.

Young deu uma cotovelada em Dusan Tadic, num lance que não foi visto pela equipa de arbitragem. O jogador de José Mourinho aceitou a acusação, mas apresentou recurso contra a duração do castigo, que não foi aceite.

O empate contra o Southampton foi o quarto jogo consecutivo que o Manchester United não venceu. Como se não bastasse, Lukaku também se lesionou.

Também Carlos Carvalhal, treinador do Swansea, perdeu um jogador por três encontros, depois de Kyle Naughton ter sido castigado por ter pisado a prenda de Stefano Okaka durante o triunfo sobre o Watford, por 2-1.