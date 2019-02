Mourinho diz que FC Porto vai ser campeão nacional e vencer a Roma na Champions

"Penso que vai ser campeão outra vez, independentemente do resultado contra o Sporting. Penso que tem todas as condições para chegar aos 'quartos' da Liga dos Campeões e quando chegas lá - independentemente de poderem lá estar o Barcelona, as melhores equipas inglesas, o Real Madrid... -, aos quartos, tens 12,5% de hipóteses de ganhar", disse José Mourinho, em entrevista ao Porto Canal.

Numa conversa de três horas, gravada antes do clássico de Alvalade, que ficou 0-0, Mourinho elogiou aquela que considera ser "uma equipa muito boa, com princípios não só ao nível do modelo de jogo, mas com muita personalidade".

"É uma equipa à Porto, como não tinha há três ou quatro anos. Houve descaracterizar a esse nível e agora voltou a caracterizar. O presidente (Pinto da Costa), o Sérgio (Conceição), o Luís Gonçalves, a estrutura...", reforçou.

Mourinho admitiu "não conhecer a forma de trabalhar" da atual equipa técnica, mas confia que tem a preocupação "do perfil do jogador escolhido" e que privilegia todo um "trabalho coletivo". "Penso que devem ser campeões", reforçou.

Instado a comparar a sua equipa campeã da Europa em 2004 com a atual, não quis ferir suscetibilidades, mas confia na que dirigiu: "Ganhava, mas ia sofrer para ganhar."

José Mourinho está atualmente sem equipa, após ter deixado o Manchester United a meio da época.

FC Porto de Mourinho foi "obra-prima"

O treinador recordou a sua passagem pelo FC Porto, considerando que se continuasse no clube após ser campeão europeu de futebol seria possível continuar a destacar-se internacionalmente.

"Se a equipa continuasse junta e melhorado algum tipo de dinâmicas, poderíamos continuar a fazer coisas...", disse o técnico ao Porto Canal, recordando a passagem pelo Dragão de 2002 a 2004, bem como a anterior, enquanto adjunto de Bobby Robson.

O título europeu conquistado em 2004, com triunfo por 3-0 contra o Mónaco em Gelsenkirchen, foi o culminar da "obra-prima" de José Mourinho, que foi "pegar uma equipa praticamente do zero", revolucionando o grupo de trabalho e com Pinto da Costa "sem medo de arriscar" na sua contratação.

"Na minha carreira, foi o momento mais bonito por essa criação a partir do zero. Gosto de dizer que é nosso. Construímos todos juntos. Foi a nossa obra-prima principal", sublinhou.

Mourinho recordou outros feitos em distintos clubes, como permitir ao Inter ser novamente campeão da Europa meio século depois, porém, a passagem pela Invicta foi a mais marcante.

Apesar de ter sido campeão da Europa em 2004, ter vencido a Liga Europa em 2003 e sido campeão nas duas épocas completas, entre outros títulos, Mourinho recordou a forma menos cordial como foi recebido nas vezes em que voltou a jogar frente ao FC Porto.

"Acho que significo muito para o FC Porto. Quando regressei para jogar contra, se achava que merecia ser recebido de outra maneira? Não. Sabes porquê? Porque fui como adversário. E eu gosto dessa mentalidade. Quando estás num clube, estás lá para competir e ganhar. Dói-nos um bocadinho, porque vais com aquela sensação de 'eu mereço mais', mas acho que está certo", justificou.

Mourinho diz que é preciso "perceber" o FC Porto e a sua cultura, considerando que "chegar a dar o melhor" não é suficiente.

Das suas memórias, estão o jogo de "maior tensão" na sua carreira, no triunfo sobre o Celtic, por 3-2, após prolongamento, que em 2003 garantiu em Sevilha a Liga Europa.

"Não foi a maior vitória, não foi a maior alegria, mas em termos de intensidade de dizer 'acabei o jogo e estou morto, aquele jogo acabou e estava morto'", recorda. E acrescentou: "Continua a ser o jogo de maior tensão na carreira. Já joguei três finais europeias, duas na 'Champions'. Conquistei muitos títulos, jogos de dimensão extra-terrestre.... Mas em termos de viver com tensão, intensidade, com emoção e tudo isso elevado aos limites, é aquele jogo."

Mourinho elogiou Pinto da Costa - "sempre esteve adiantado no tempo em relação ao futebol, um exemplo de dirigismo" -, que tornou "muito fácil" a sua passagem pelo FC Porto.