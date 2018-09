Tiago Silva também encontrou espaço para um remate fora da área que acabou nas mãos do guarda-redes leonino.



Mesmo em cima do intervalo, Edinho voltou a estar muito perto do golo, ao rematar para a defesa de Salin.



Montero rematou à entrada da área para uma grande defesa de Caio Secco, mas nem a recarga de Raphinha deixou que o Sporting inaugurar o marcador.



Montero ainda tentou a sorte à meia hora de jogo, quando rematou de longe da baliza do Feirense. A bola acabou por passar ao lado do poste.



Edinho foi o jogador do Feirense que esteve mais vezes perto do golo, sendo que a melhor oportunidade de golo surgiu aos 16 minutos, com um remate que acabou na trave da baliza de Salin.



O Sporting começou a atacar e levou perigo à baliza de Caio Secco, logo aos dois minutos, pelos pés de Acuña.

Sporting e Feirense defrontaram-se, este sábado, no Estádio de Alvalade. As equipas seguiam para a partida empatadas na tabela classificativa, ambas com sete pontos, após duas vitórias e um empate nas primeiras três jornadas do campeonato nacional.

José Peseiro repete a equipa inicial que empatou com o Benfica na Luz.

Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto e Jefferson; Battaglia e Acuña; Raphinha, Bruno Fernandes e Nani; Montero.

Onze do Feirense: Caio Secco; Edson Farias, Nascimento, Briseño e Vítor Bruno; Tiago Silva, Cris e Crivellaro; Sturgeon, Edinho e Luís Machado.

Suplentes do Sporting: Renan, Diaby, Petrovic, Castaignos, Bruno Gaspar, Jovane e Gudelj.

Suplentes do Feirense: Brígido, Tiago Gomes, Kodjo, João Silva, Mesquita, Zé Pedro e Tavares.