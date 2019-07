Jovem defesa da Juventus reforça Vitória de Setúbal

Por Lusa 23 Julho, 2019 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O defesa central João Serrão, que atuou nas últimas três épocas nos escalões de formação dos italianos da Juventus, foi contratado pelo Vitória de Setúbal, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol nas redes sociais.

Pub Pub

Aos 19 anos, João Serrão, que antes rumar ao clube de Turim atuou nas camadas jovens do FC Porto, regressa a Portugal para tentar ganhar o espaço no Vitória de Setúbal, que não divulgou a duração do contrato.

Pub Pub

No Bonfim, o defesa, que tem no currículo também passagens pelo Leixões e Padroense, terá a concorrência de Vasco Fernandes, Artur Jorge, Bruno Pires e Baba Fernandes.

Em 2018/19, o jovem central realizou cinco partidas pela Juventus, chegando a ser utilizado na UEFA Youth League.