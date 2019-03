Jovic projeta eliminatória "equilibrada" entre Benfica e Eintracht Frankfurt

O avançado sérvio Luka Jovic, que atua no Eintracht Frankfurt por empréstimo do Benfica, considerou esta sexta-feira que o duelo dos quartos de final da Liga Europa de futebol entre as duas equipas vai ser equilibrado.

"Esta vai ser uma eliminatória muito interessante para nós. Claro que estou feliz por voltar a Lisboa e rever alguns velhos amigos. Será um embate equilibrado, em que a melhor equipa acabará por passar", considerou o ponta-de-lança, que é o segundo melhor marcador da Bundesliga, com 15 golos, em declarações publicadas no site do clube alemão.

O internacional português Gonçalo Paciência, que também joga no Eintracht Frankfurt e que tem estado em destaque nos últimos jogos, tendo marcado nas últimas duas partidas do campeonato germânico, considerou que vão ser disputados dois "grandes jogos" nesta eliminatória.

"Vamos encontrar uma equipa com muita qualidade e poder jogar num estádio muito bonito e impressionante", disse o atacante luso, admitindo estar "ansioso" por voltar a jogar em Portugal e confiante que os alemães vão conseguir ultrapassar o Benfica e avançar para as meias-finais.

O vice-presidente do emblema alemão, Axel Hellmann, manifestou satisfação com a sorte ditada pelo sorteio de esta sexta-feira, considerando que se vai assistir a um "embate grandioso" entre as duas formações.

"Lisboa é uma grande cidade, o Benfica é um grande clube, e este emparelhamento é ótimo em muitos aspetos. Vamos voltar a defrontar uma equipa de topo. Acho que é bom termos novamente um duelo com um nome grande. Mostrámos nos jogos anteriores que podemos lidar com isso e vamos ter o prazer de receber em casa um clube com tradição", observou.

O Benfica eliminou na quinta-feira os croatas do Dínamo Zagreb, enquanto o Eintracht Frankfurt afastou os italianos do Inter de Milão, graças a um golo solitário de Jovic, cujo bom desempenho já levou os alemães a anunciarem que vão acionar a cláusula de compra do internacional sérvio, prevista no contrato de empréstimo assinado com os 'encarnados'.