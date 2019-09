Juiz Rui Teixeira critica Ministério Público por não acusar SAD do Benfica

© Miguel Pereira/Global Imagens

O juiz relator Rui Teixeira criticou a posição da juíza de instrução no processo E-Toupeira por não ter levado os dirigentes do Benfica a julgamento, num documento citado pela TVI24 esta terça-feira.

Num comunicado também divulgado esta terça-feira, a defesa do clube da Luz estranha que o conteúdo do "alegado" acórdão tenha sido divulgado antes mesmo de ser votado pelos juízes do Tribunal da Relação e promete agir legalmente, caso se confirme a veracidade do parecer divulgado pela TVI24.

O Benfica diz ainda que, caso a notícia seja mesmo verdadeira, o facto de o acórdão ter sido tornado público deve merecer uma explicação por parte da justiça portuguesa.

Recorde-se que a SAD do Benfica vai saber, esta quarta-feira às 9h00, se terá de seguir para julgamento no âmbito do caso E-Toupeira.