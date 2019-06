Julen Lopetegui é o novo treinador do Sevilha

Julen Lopetegui © Pedro Correia/Global Imagens

Julen Lopetegui vai ser treinador da equipa de Andaluzia nas próximas três temporadas. O anúncio foi feito, esta terça-feira, nas redes sociais do Sevilha.

Pub Pub

O antigo treinador do FC Porto vai regressar ao trabalho, depois de ter sido afastado do comando técnico do Real Madrid na temporada passada.

A contratação de Lopetegui pelo Real Madrid esteve envolta em polémica, com o afastamento de Lopetegui do cargo de selecionador espanhol, depois do anúncio de que seria o novo técnico merengue.

O técnico espanhol de 52 anos, que iniciou a carreira de treinador no Rayo Vallecano, também técnico do FC Porto entre 2014 e 2016.