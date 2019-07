Juventus paga 75 milhões e anuncia De Ligt

Por Guilherme de Sousa 16 Julho, 2019 • 22:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São apenas 19 anos, mas a forma como joga confunde-se com jogadores com larga experiência. As boas exibições na época passada pelo Ajax não passaram despercebidas aos tubarões europeus e a dúvida era perceber qual era o destino para a próxima temporada. O avião que transportava De Ligt aterrou em Turim, onde o jogador irá realizar esta quarta-feira os habituais exames médicos e assinar pela Juventus.

Pub Pub

Pub Pub

O jovem defesa já tinha sido convidado por Cristiano Ronaldo durante a final da Liga das Nações para se juntar aos campeões italianos.

De acordo com o Corriere dello Sport, a Juventus vai pagar 75 milhões de euros e o jogador ficará com uma cláusula de rescisão fixada em 150 milhões de euros. Para o estado do mercado atual, este valor até pode parecer baixo, mas terá sido uma exigência, segundo explica o jornal italiano.

Mathis de Ligt formou-se na célebre escola do Ajax e na época passada realizou 55 jogos com a camisola do clube de Amesterdão. Vai auferir 12 milhões de euros por ano no seu novo clube, a Juventus de Ronaldo, Cancelo e Sarri.