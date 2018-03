Dybala bisa e empurra Juve para a liderança da Serie A

A Juventus ascendeu hoje provisoriamente à liderança do campeonato italiano de futebol, ao vencer em casa a Udinese por 2-0 em jogo da 28.ª jornada.

O argentino Paulo Dybala bisou na partida, marcando os golos da Juventus aos 20 e 49 minutos, com outro argentino, Gonzalo Higuain, a desperdiçar uma grande penalidade aos 38.

A equipa comandada por Massimiliano Allegri destrona assim provisoriamente da liderança o Nápoles, que hoje mede forças com o Inter Milão, quinto classificado.

A Lazio, por seu turno, segurou o quarto lugar da 'Serie A', ao empatar 2-2 no terreno do Cagliari, mas ficou a três pontos da Roma (53 contra 56), terceira, que bateu o Torino na sexta-feira, por 3-0.

Com o português Nani em campo a partir do minuto 76, a Lazio viu o Cagliari adiantar-se no marcador, aos 25 minutos, por Leonardo Pavoletti, mas o defesa Luca Ceppitelli marcou na própria baliza, aos 35, e estabeleceu o empate.

Na segunda parte, Nicolo Barella devolveu a vantagem ao Cagliari, aos 74 minutos, e a vitória parecia segura, até ao momento em que, em cima do apito final, aos 90+5 minutos, Ciro Immobile conseguiu empatar a partida e resgatar um ponto para os romanos.

A Sampdoria, por seu turno, perdeu à 28.? jornada na deslocação ao terreno do Crotone (4-1), caindo para o sétimo lugar. A equipa genovesa chegou ao intervalo já a perder por 3-0 e ainda reduziu aos 70 minutos pelo colombiano Duvan Zapata, mas o guarda-redes dos visitantes, Emiliano Viviano, acabaria por fazer autogolo aos 85 minutos.

Sorte diferente teve a Atalanta no terreno do Bolonha, vencendo por 1-0 e segurando a oitava posição, à frente da Fiorentina, que, com o português Gil Dias em campo, recebeu e bateu o Bienevento por 1-0, ascendendo ao nono lugar.

Noutra partida da 28.? jornada, o Sassuolo recebeu e empatou (1-1) com a SPAL, descendo à 17.? posição.