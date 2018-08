Kalinic é reforço do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid e o AC Milan chegaram a acordo para a transferência do jogador Nikola Kalinic.

Os "colchoneros" anunciaram esta quinta-feira, na sua página oficial, que o avançado, de 30 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

Internacional pela Croácia por 42 ocasiões, Nikola Kalinic conta com 15 golos apontados pela sua seleção, e com participações nos Europeus de 2008 (Áustria / Suíça), 2012 ( Polónia / Ucrânia ) e 2016 ( França ). No Mundial 2018, Kalinic foi um dos 23 convocados, da seleção que viria a ser vice-campeã do Mundo (derrotada na final pela França, por 4-2 ), mas acabou por ser dispensado pelo treinador Zlatko Dalic, logo após o primeiro jogo do grupo D, não somando nenhum minuto na prova. O ponta de lança recusou-se a entrar aos 86 minutos no encontro com a Nigéria (terminou com vitória croata por 2-0), alegando dores nas costas.

Kalinic deixa os milaneses, depois de uma temporada onde fez seis golos em 41 partidas. O croata tinha chegado aos "rossoneri" na época passada, proveninete da Fiorentina, também da I liga italiana, onde tinha estado desde 2015.

O AC Milan "agradece ao jogador por todo o profissionalismo que sempre demonstrou ao vestir a camisola do Milan e deseja-lhe o maior sucesso desportivo para o resto da sua carreira.", pode ler-se num comunicado no site oficial dos italianos.