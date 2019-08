Marcel Keizer chama Miguel Luís para estreia do Sporting na I Liga

Marcel Keiser faz a antevisão no domingo depois do treino © Gustavo Bom/Global Imagens

O médio Miguel Luís foi convocado pelo treinador do Sporting, Marcel Keizer, para a visita ao terreno do Marítimo, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada para domingo.

Marcel Keiser voltou a chamar Joelson Fernandes à equipa principal no treino desta manhã.

Rodrigo Battaglia e Ristovski fizeram treino limitado, enquanto Jovane Cabral continua entregue ao departamento clínico.

O Sporting volta a treinar no domingo em Alcochete, com vista ao primeiro jogo do campeonato frente ao Marítimo nos Barreiros. O jogo está marcado para as 18h30.

Marcel Keiser faz a antevisão no domingo depois do treino.

O internacional sub-20 luso, Miguel Luís, tinha ficado fora da lista de convocados para a Supertaça, frente ao Benfica, regressando agora para a estreia dos leões no campeonato.

Fora da deslocação ao Funchal ficou o médio costa-marfinense Idrissa Doumbia, que foi expulso na fase final da partida com os encarnados, que terminou com a derrota leonina, por 5-0.

Ristovski e Battaglia, ainda limitados a treino condicionado, continuam ausentes das opções do técnico Marcel Keizer, tal como Jovane Cabral, que realiza tratamento à lesão tendinosa na coxa esquerda.

Sporting e Marítimo jogam no domingo, a partir das 18h30, na Madeira.

Lista dos 18 convocados:

- Guarda-redes: Renan e Luís Maximiano.

- Defesas: Tiago Ilori, Coates, Luís Neto, Mathieu, Borja e Thierry Correia.

- Médios: Eduardo Henrique, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Wendel.

- Avançados: Vietto, Raphinha, Diaby, Bas Dost e Luiz Phellype.