Ir a Turim ver Ronaldo saiu caro a Wendel. Está fora dos convocados do Sporting

"Não tem qualquer lesão, mas não vai estar com a equipa", limitou-se a informar, esta quinta-feira, Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Indiscutível no meio-campo 'leonino' para o técnico, o jovem brasileiro falha a deslocação à Madeira, aparentemente por se ter ausentado do país durante a semana sem ter pedido autorização ao clube.

Wendel assistiu ao encontro entre Juventus e Ajax, em Turim, Itália, referente à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Contudo, Keizer preferiu não revelar o motivo que o levou a deixar o médio fora das opções.

Também ausentes, mas a recuperar das respetivas lesões, permanecem Bas Dost, Cristian Borja, Raphinha e Rodrigo Battaglia.

Na sexta-feira, o Sporting, terceiro classificado, com 64, defronta o Nacional, 16.º, com 27, no Estádio da Madeira, pelas 18h00, num encontro referente à ronda 30 do campeonato.