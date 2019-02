Direto: Pedraza inaugura o marcador aos 3'. Sporting 0-1 Villarreal (1.ª parte)

O Sporting recebe esta quinta-feira o Villarreal CF, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O técnico leonino já admitiu que a Liga Europa não é uma preocupação mas não uma obrigação: isto é, quer manter o Sporting em competição, mas não a encara como crucial para o sucesso da época.

O jogo começou de forma no mínimo estranha em Alvalade. O minuto de silêncio em memória de Emiliano Sala estendeu-se por mais tempo do que aquele que seria de esperar. As bancadas de Alvalade, longe de estarem cheias, mantinham-se em silêncio ainda ao segundo minuto de jogo. E no terceiro, o cenário não melhorou.

Chukwueze deixou Acunã para trás no corredor direito do ataque e cruzou para o interior da grande área. André Pinto e Coates deixaram a bola passar e o esférico acabou por sobrar para Pedraza que, já em esforço e em queda atirou para o fundo da baliza de Salin.

Onze do Sporting: Salin; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto, Acuña; Miguel Luís, Petrovic, Bruno Fernandes; Raphinha, Jovane e Bas Dost

Onze do Villarreal: Andrés Fernandes; Mario Gaspar, Álvaro, Ruiz, Pedraza, Trigueros, Javi Fuego, Funes Mori; Samu Chukwueze, Fornals e Bacca

Suplentes do Sporting: Renan, Ilori, Ristovski, Diaby, Luiz Phellype, Wendel e Gudelj

Suplentes do Villarreal: Asenjo, Cáseres, Iborra, Ekambi, Cazorla, Raba e Quintilla

Do lado dos anfitriões, Mathieu continua lesionado e Borja não foi convocado. Keizer chamou André Pinto, Petrovic, Miguel Luís e Jovane Cabral em relação ao último jogo dos leões em Santa Maria da Feira. Do lado espanhol Jaume Costa está suspenso.

O jogo é arbitrado pelo francês Clément Turpin, assistido por Nicolas Danos e Cyril Gringore. Junto às balizas estarão os árbitros Benoît Bastien e Karim Abed.

