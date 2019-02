Marcel Keizer: "Podíamos ter saído daqui com outro resultado"

Marcel Keizer garantiu no final da derrota com o Benfica, a segunda em três dias, que a equipa não fez um mau jogo, lamentando ainda assim os erros cometidos pela equipa do Sporting.

"Não fizemos um mau jogo. Tivemos muita posse de bola, criámos boas oportunidades na segunda parte e ainda chegámos a estar por cima do jogo", disse o técnico em declarações à RTP no final do encontro na Luz.

Questionado sobre se a equipa está a perder a confiança, face aos desaires, Keizer foi direto.

"Não é um problema de confiança, eles sabem que podem jogar muito bem, mas não acontece em todos os jogos. Vê todas as equipas a jogar sempre bem? Não. Em períodos do jogo, estivemos bem no passe. Falhámos alguns passes, mas podíamos ter conseguido um resultado melhor do que este", frisou o treinador holandês.