Direto: Troca de Brunos. Sai Fernandes, entra Paz. Sporting 3-0 Vorskla (2.ª parte)

Keizer veio para golear. Se os primeiros tempos do holandês pareciam indicar uma equipa altamente ofensiva, a consistência das exibições confirma exatamente essa ideia.

O Sporting recebe o Vorskla Poltava em Alvalade já com a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa garantida e, por isso mesmo, Keizer promoveu oito alterações no onze base do Sporting. Salin, Ristovski, André Pinto, Petrovic, Miguel Luís, Mané, Jovane e Montero entraram na equipa inicial sportinguista.

Regressado de lesão, foi a Montero que coube a responsabilidade de inaugurar o marcador, ainda que de forma quase involuntária. No seguimento de uma jogada de insistência, Bruno Fernandes deu de calcanhar para a entrada de Acuña, que cruzou para a zona da marca de penálti. Na tentativa de cortar a bola, um dos centrais da equipa ucraniana acaba por enviar a bola na direção da cabeça de "El Avioncito" que, quase sem saber o que estava a acontecer, acaba por marcar o primeiro golo da partida.

Se na primeira volta os ucranianos já tinham mostrado que não eram portentos a nível técnico, em Alvalade a

Marcel Keizer já sabia à partida que o jogo apenas servia para cumprir calendário, uma vez que as contas do grupo já estão fechadas. O técnico holandês fez por isso oito alterações ao onze inicial e uma das novidades foi Miguel Luís. O jovem formado em Alcochete perdeu a oportunidade logo a abrir para inaugurar o marcador, ao aparecer isolado frente ao guardião ucraniano. Minutos depois, o Sporting chegou mesmo ao primeiro, por intermédio de Fredy Montero. O cronómetro marcava 17 minutos.

Depois do golo, o jogo entrou num ritmo mais lento e o Vorskla quis responder, chegando à baliza de Salin mas sem perigo. Aos 35 minutos, o Sporting acelerou. Bruno Fernandes cai pela direita, cruza e Miguel Luís só teve encostar para a baliza dos ucranianos. 2-0!

O jogo só tinha um sentido. O Vorskla Poltava não conseguia sair do seu meio campo. E os leões aproveitaram. A bola caiu na área e Fredy Montero rematou e a bola ressaltou em Dalku, acabando no fundo das redes ucranianas aos 45 minutos.

Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña; Petrovic, Miguel Luís, B. Fernandes, Mané, Jovane e Montero

Onze do Vorskla: Oleksandr Tkachenko, Igor Perduta, Ardin Dallku, Olexandr Chyzhov e Taras Sakiv; Pavlo Rebenok, Oleksandr Skliar, Volodymyr Chesnakov e Artur; Artem Habelok e Nicolas Careca.