Keizer rejeita que deslocação a Guimarães seja o grande teste até ao momento

O treinador do Sporting rejeitou este sábado que a visita ao Vitória de Guimarães, no domingo, para a 14.ª jornada da I Liga de futebol, seja o grande teste até ao momento, mas considerou que não é normal marcar tantos golos.

Marcel Keizer leva sete vitórias em sete encontros no comando técnico da equipa 'leonina', com um total de 30 golos marcados, um número que o deixa orgulhoso por ver os seus jogadores concretizarem as oportunidades.

"Jogamos nos espaços certos e as ocasiões acabam por aparecer. Não é normal marcar tantos golos nesta Liga, porque todas as equipas são bem organizadas e têm bons treinadores. Estamos orgulhosos por isso", explicou Keizer, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao desafio de domingo, o treinador dos 'leões' foi questionado se este seria o grande teste desde que chegou ao clube, porém desvalorizou ao dizer que todos os encontros são encarados como decisivos.

"Vamos querer dar seguimento à boa forma. Todos os jogos são difíceis e um teste, seja na Europa, na I Liga ou nas taças. Tentamos melhorar e vamos ver o que acontece amanhã [domingo]. Esperamos um jogo muito bom", declarou.

A saída do médio Bruno César do clube não foi esquecida na conferência. Keizer desejou o melhor das sortes ao jogador brasileiro, que vai assinar pelos brasileiros do Vasco da Gama.

"Foi uma oportunidade para ele. Gostei de treiná-lo, deu muito ao clube, mas apareceu esta oportunidade. Desejei-lhe o melhor e são situações que fazem parte do futebol", contou.

O Sporting, segundo classificado com 31 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quinto com 22, no Estádio D. Afonso Henriques, no domingo, pelas 20:00.