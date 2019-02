As claques do Sporting continuam em protesto e 'gelaram' os minutos iniciais do encontro, com um silêncio pouco normal em Alvalade. O público apercebeu-se e foi tentando fazer o papel dos grupos organizados e com algum sucesso.

No relvado, a primeira grande oportunidade do jogo foi para o Braga, com Ricardo Esgaio a receber a bola após um lançamento de Claudemir. Faltou a pontaria e o esférico saiu muito por cima.

Quando o marcador apontava os 15 minutos de jogo, Bas Dost esteve perto do primeiro golo dos leões, mas foi travado com uma defesa de Tiago Sá. Pouco depois volta a destacar-se o guarda-redes do Braga, depois de um remate de Bruno Fernandes.

De parte a parte foram surgindo várias oportunidades mas nenhuma das equipas conseguiu ser eficaz até à meia-hora de jogo.

Foi preciso uma bola parada do sujeito do costume para desempatar o marcador. Bruno Fernandes deixa Tiago Sá sem hipóteses e volta a marcar de livre. Fica um golaço para a história do jogo.

Sporting e Sporting de Braga regressaram dos balneários e Abel Ferreira resolveu mexer na equipa, fez sair Esgaio e entrar Wilson Eduardo e mudou o sistema de jogo.

Ainda se estava a entrar na segunda parte quando o Diaby foi travado em falta dentro da área bracarense. O árbitro não teve dúvidas, assinalou grande penalidade e Bas Dost fez o que melhor sabe: avançou para a bola e colocou-a no fundo das redes.

Veja o golo:

Onze do Sporting: Renan Ribeiro, Ristovski, Coates, Ilori e Borja; Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel; Diaby, Bas Dost e Acuña.

Onze do Sporting de Braga: Tiago Sá; Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl, Sequeira; Claudemir, Fransérgio, Esgaio, João Novais; Paulinho, Dyego Sousa.