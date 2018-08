Kepa é o novo dono da baliza do Chelsea

O Chelsea anunciou, esta quarta-feira, na sua página oficial , a contratação do guarda-redes Kepa. O internacional espanhol chega do Athletic Bilbao, para defender as redes dos "blues", clube pelo qual assinou um contrato válido para as próximas sete temporadas. O guardião, que tem um jogo pela seleção espanhola e que foi convocado ao Mundial 2018 (não fez nenhum jogo), pagou a sua cláusula de rescisão , esta quarta-feira, para poder ingressar nos ingleses, tornando-se no guarda-redes mais caro de sempre.

Kepa custou 80 milhões de euros aos ingleses, superando os valores da transferência do guarda-redes internacional brasileiro, Alisson Becker, que se mudou da AS Roma para o Liverpool, a troco 62,5 milhões de euros, neste mercado de verão.

O novo dono da baliza dos "blues", que vem substituir o internacional belga Courtois, que assinou pelo Real Madrid , disse que foi "uma decisão muito importante para a sua carreira e também para a sua vida pessoal, esta mudança para Stamford Bridge."

Kepa disse ainda que o que o "atraiu para o Chelsea foram todos os títulos que o clube ganhou, os jogadores que lá jogam, a cidade e poder jogar na Premier League inglesa."

O jovem de 23 anos agradece também ao Chelsea "por ter confiado em si, para defender as redes do clube".

Kepa torna-se no sexto jogador espanhol no plantel dos britânicos, juntando-se aos laterais César Azpilicueta e Marcos Alonso, ao médio Cesc Fábregas e aos avançados Pedro Rodríguez e Álvaro Morata.