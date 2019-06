Kikas "chamado" para etapa sul-africana do circuito mundial de surf

© Fábio Poço/Global Imagens

Frederico Morais - Kikas - voltou a ser chamado ao circuito mundial para substituir o australiano Mikey Wright, que continua a recuperar de uma lesão.

O surfista português, que ocupa o 32.º lugar do 'ranking' mundial, vai iniciar a prova no segundo heat, frente ao japonês Kanoa Igarashi, o quinto do circuito e o francês Joan Duru, 21.º da hierarquia.

Esta vai ser a terceira presença de Frederico Morais no circuito de 2019, depois do terceiro lugar no Rio de Janeiro e do 33.º em Margaret River, na Austrália.

O campeonato do mundo de surf, é liderado atualmente pelo havaiano John John Florence, que já foi campeão mundial em 2016 e 2017.