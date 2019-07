Kiko Maria só acelera na pista "se as notas forem boas"

© TSF

Por Nuno Domingues 18 Julho, 2019 • 16:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Francisco Maria Pereira é um jovem adolescente que em setembro vai iniciar o secundário.



Durante a semana, em casa, é o Francisco. Ao fim de semana, nas pistas de motociclismo, é Kiko Maria, quase campeão nacional.

Pub Pub

Ouça a conversa com Kiko Maria na íntegra 00:00 00:00

Pub Pub

Quase todos os fins de semana do ano são passados em corridas e treinos maioritariamente em Espanha.



Tem 15 anos e está metido nas corridas de motas de velocidade desde 2016.



O jovem ganhou todas as corridas realizadas até agora, no nacional de velocidade premoto3. É oitavo no campeonato espanhol da mesma categoria, e ainda está a corre no European Talent Cup.



Tem um lema que é uma disciplina: "Sem boas notas, não há motas."



E, até agora, tem cumprido. Sempre gostou de números e de matemática, e é inspirado pelo primo que acabou o curso de engenharia, com uma das melhores notas.



Um dia, Kiko Maria também será engenheiro mecânico. É pelo menos esse o projeto. Esse, e o de chegar ao campeonato mundial de velocidade, num percurso trilhado com sucesso nos últimos anos, por Miguel Oliveira, um dos ídolos de Kiko Maria nas pistas (o outro é Valentino "Il Doctore" Rossi).



À TSF, o piloto diz que existe um plano, mas também existem alternativas "porque nem sempre as coisas correm como queremos".



No próximo fim de semana (20 e 21 de Julho), Kiko Maria pode dar o passo de decisivo para ser campeão nacional de preMoto 3, e no seguinte (27 e 28 de julho) estará em Espanha, no circuito Motorland Aragão, para tentar chegar a um pódio, agora que tem uma mota mais competitiva.